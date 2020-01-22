باميلا أندرسون تتزوج للمرة الخامسة.. فمن نصيبها هذه المرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تزوجت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية باميلا أندرسون للمرة الخامسة من منتج الأفلام الأمريكي جون بيترز، يوم الإثنين بعد قصة حب زاخرة.

وتزوج الثنائي في حفل في ماليبو بكاليفورنيا، بعد مواعدة الزوجين لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما.

وكانت باميلا متزوجة سابقا من الفنان و"الدي جي" الأمريكي تومي لي، والموسيقي الأمريكي كيد روك، ولاعب البوكر المحترف ريك سالومون، الذي تزوجته مرتين، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما تزوج منتج فيلم A Star Is Born أربع مرات من قبل، بما في ذلك الممثلة الأمريكية، ليسلي آن وارن والمنتجة كريستين فورسيث بيترز، وكان لديه أيضًا علاقة مع المغنية باربرا سترايساند لعدة سنوات.

وفي حديثه عن زواجهما المفاجئ من الممثلة البالغة من العمر 52 عاما، قال جون البالغ من العمر 74 عاما: "هناك فتيات جميلات في كل مكان، كان بإمكاني الاختيار، لكن لمدة 35 عاما لم أر سوى باميلا".

وأضاف :"إنها تجعلني وحشيا بطريقة جيدة.. إنها تلهمني، أحميها وأتعامل معها بالطريقة التي تستحق أن تعامل بها".

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وعن إمكاناتها كممثلة قال:"لم تبين باميلا أبدا إمكاناتها الكاملة كفنانة، فهي لم تتألق بعد بطريقة حقيقية، هناك ما هو أكثر بكثير مما تراه العين".

فيما أعلنت باميلا زواجها، قائلة:"جون هو الولد الشرير لهوليوود، لا أحد يقارن به، أنا أحبه بشدة مثل العائلة، نحن نتفهم ونحترم بعضنا البعض ونحب بعضنا البعض دون شروط، أنا امرأة محظوظة، والدليل ترتيب الله".

وبدأت علاقة باميلا وجون مرة أخرى في العام الماضي عندما انفصلت عن اللاعب عادل رامي.

وعلى الرغم من قضاء أكثر من ثلاثة عقود وهما بعيدان، يقال إن كلا منهما لا يزال يحمل المشاعر للطرف الآخر.

والتقى بيترز وأندرسون لأول مرة في منتصف الثمانينات في قصر بلاي بوي في لوس أنجلوس، وردد جون سابقا: "لقد مشيت ورأيت هذا الملاك الصغير جالسا في البار، كانت في التاسعة عشرة من العمر، كنت أعرف أنها ستكون نجمة كبيرة".

واقترح الارتباط على باميلا آنذاك بعد وقت قصير من لقائهما، لكنها رفضته، ومن السخرية أن جون الذي يكبرها بـ 22 عاما، قال لها بعد سنوات من تعقبها: "خلال 30 عاما، لن يعني فارق السن لدينا الكثير".