شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة السورية كندة حنا لـ"خالد النبوى": ربنا يحميك من كل مكروه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة السورية كندة حنا، التى شاركت الفنان خالد النبوى، فى مسلسل المماليك، على دعمه بعد إعلان إصابته بأزمة قلبية، استدعت دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العينى الفرنساوى.

ونشرت كندة، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها مع خالد النبوى، صحبتها بتعليق: "صورة مع النجم الغالى على قلبى كتير، الله يحميك من كل مكروه".

وفى نفس السياق، طمأن الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، جمهور النجم خالد النبوى بعد الأزمة الصحية الأخيرة التى ألمّت به فى الساعات الماضية، قائلا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنان خالد النبوى كويس، عمل دعامة وهيطلع بكرة أو بعده بالكتير".

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وكانت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوى، طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعوله".

واحتفل خالد النبوى، الأسبوع قبل الماضى، بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" فى دور العرض السينمائية، ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة ‏العيلى، شادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، إخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم فى يوم وليلة ‏بحى السيدة ‏زينب، أحد أشهر الأحياء الشعبية فى مصر‎.‎

كما عرض لخالد النبوى مؤخراً مسلسل "ممالك النار" الذى حقق نجاحا كبيراً وقدم فيه شخصية "طومان باى"، وشارك فى بطولة العمل السورى رشيد عساف فى دور "قنصوة الغورى" عم "طومان باى"، والمنسوب إليه حى الغورية فى القاهرة، الفنان السورى محمود نصر الذى يجسد السلطان سليم الأول، الفنان السورى عبد المنعم عمايرى ويجسد بايزيد والد سليم الأول، السورية كندة حنا فى دور دلباى حبيبة طومان باى، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.