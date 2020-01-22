فن ومشاهير

كمال رمزى رئيسا للجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم.. بمشاركة 11 سينمائيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، الناقد السينمائي كمال رمزي رئيسا للجنة تحكيم دورته الـ46، والتي ستقام في الفترة من 25 يناير وحتي الثامن من فبراير المقبل.

 

وتشهد اللجنة مشاركة عدد من السينمائيين والمتخصصين بها وهم المخرج هاني لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزي العوامري، ومدير التصوير وأستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والمونتيرة وأستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقدالسينمائي أسامة عبد الفتاح، والناقدة السينمائية علا الشافعي، والناقد السينمائي محمد الروبي وأخيرا الفنان الكبير عزت العلايلي.

 

الدورة مهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، لدوره الكبير كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية.، كما أنه تولي رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذي تقيمه الجمعية في تلك الفترة أيضا، كما كان من الأعضاء الاوائل للجمعية، وأيضا كان المسئول عن العروض الأجنبية التي كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التي كانت تقام بعدها لمناقشتها.

 

كما تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، كما سيتم استكمال التقليد الذي بدأته الجمعية العام الماضي بتكريم رموز ورواد الفن السينمائى حيث سيتم تكريم الفنان على الكسار وتوفيق الدقن والسيناريست أبوالسعود الإبياري والمخرج ممدوح شكري صاحب أول فيلم سياسي في السينما المصرية، كما أعلنت عن تكريمها لعدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم.

 

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