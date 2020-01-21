شاهدوا.. هل صدرت من مؤخرة ويندي ويليامز رائحة كريهة مباشرة على الهواء؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2020 11:58 مساءً - أثارت الإعلامية العالمية ​ويندي ويليامز​ جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن إنتشر مقطع فيديو لها من حلقة برنامجها The Wendy Williams Show، حيث جزم الكثيرون بأنه صدرت من مؤخرتها رائحة كريهة مباشرة على الهواء.

وظهرت ويليامز في الفيديو وهي تتحدث عن لاعب كرة القدم الأميركية “أوديل بيكهام جونيور”، وبدت وهي تجلس بشكل مثير للجدل، ومن ثم سمع الجمهور صوت الريح الصادر من مؤخرتها.

وفي حين لم تعلّق ويليامز على الموضوع إلى الآن بالنفي او الإيجاب، إلا أن المتابعين جزموا بأنهم سمعوا ما حدث.