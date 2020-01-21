شاهدوا.. هالة سرحان تنشر صورة لأختها شادية بالحجاب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2020 11:58 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ​هالة سرحان​ صورة لأختها شادية بالحجاب، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت هالة سرحان على الصورة قائلة: “اختي شادية في جلسة تأمل للنيل، ويظهر بتقول له كلام كتير جميل صورتها على غفلة”.



الجدير ذكره ان سرحان تقيم حالياً في مدينة لوس أنجلوس الأميركية وذلك برفقة إبنتها من زوجها الدكتور طلال واصل وهي سارة، كما يذكر ان لها ولد من زوجها الإعلامي المصري عماد اديب غير متزوج.

وكان آخر ظهور إعلامي لها من خلال برنامج “لايف من الدوبلكس” عبر شاشة “cbc”.