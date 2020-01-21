زوج ​نانسي عجرم​ للسارق: “تحمل عاقبة طمعك”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2020 11:58 مساءً - بعد فترة على غيابه عن صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك منذ حادثة السرقة التي تعرض لها برفقة عائلته، خرج الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ عن صمته، إذ إقتبس قولاً شهيراً من الروائية البريطانية جين رولينغ من سلسلة روايتها الشهيرة “هاري بوتر” متوجهاً فيه للسارق بالقول: “ادخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غاليا، فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا، فلقد أُنذرت، احذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> Advertisements F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram A post shared by DrF (@drfadielhachem) on Jan 19, 2020 at 3:25am PST on Jan 19, 2020 at 3:25am PST on Jan 19, 2020 at 3:25am PST