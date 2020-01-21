أزمة قلبية تدخل خالد النبوي العناية المركزة.. وزوجته تطلب من جمهوره الدعاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري خالد النبوي لأزمة قلبية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى، وأجرى عملية قسطرة بمستشفى القصر العيني الفرنساوي.

زوجة الفنان المصري، السيدة منى المغربي، طلبت من جمهوره الدعاء له، حيث كتبت، على حسابها الخاص على “الفيس بوك”: “خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو”.

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ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشى صورة تجمعها بالفنان خالد النبوي، على حسابها على “الفيس بوك”، وكتبت: “والنبي اللي عنده اخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا..زوجته مني المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه المستشفي.. خالد حبيب الملايين وانا منهم.. الف سلامة الابن الحبيب”.

ومن ناحية أخرى، يعرض لخالد النبوي حاليا فيلم “يوم وليلة” يشارك في بطولته كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المغرب في أكتوبر الماضي، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان “مالمو” للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان.