نيكول سابا تنفي خبر حملها.. وتوجه رسالة إلى المتابعين

متابعة بتجــــــــرد: نفت النجمة اللبنانية نيكول سابا خبر حملها بعدما انتشرت الإشاعة منذ يوم أمس، عقب نشرها صورة عبر صفحتها على موقع “إنستجرام” يظهر فيها أسد ولبوءة في وضعية أثارت الشكوك.
نيكول ردّت على الموضوع من خلال فيديو أطلّت به على الجمهور، فأكدت أن كل ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة الى أنها أذكى من أن تعلن هكذا خبر عن حياتها الخاصة بهذه الطريقة.
وطلبت نيكول سابا من المتابعين عدم الإفراط في التحليل والتعليق، معتبرة أن الأمور أكثر بساطة مما يعتقده البعض.
على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا خلال الأيام المقبلة للإعلان عن مشاركتها في عمل درامي جديد تتكتم حتى اللحظة عن تفاصيله، كما ومن المقرر أن تطرح أغنية جديدة، ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.
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