هكذا إحتفلت نبيلة عبيد بيوم ميلادها وقالب حلوى يحدث ضجة – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت النجمة نبيلة عبيد يوم ميلادها الـ74 في أجواء عائلية مميزة مع عدد من اصدقائها الفنانين.

ونشرت الاعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور من الاحتفال الذي تواجدت فيه الفنانة ايمي سمير غانم، وكان قالب الحلوى حديث المتابعين، حيث تم تزيينه بالخرزات الزرقاء والكفوف لطرد الحسد والعين.

في سياق متصل، حرصت الفنانة الشابة أميرة هاني، على تهنئة خالتها الفنانة القديرة من خلال صفحتها على تطبيق “انستغرام” من خلال نشر مجموعة من الصور وعلقت عليها بالقول: “كل سنة وأنتِ أحلى وأجمل وأحن أم وخالة، كل سنة وأنتِ سندي وضهري وحبيبتي ومثلي الأعلى”.

وتابعت: “سنة عن سنة ببقى شبهك وببقى مبسوطة لما حد بيقولي إني شبهك أنتِ وماما، كل سنة وأنتِ صاحبتي الجدعة اللي عمرها ما خذلتني، كل سنة وأنتِ بتديني من خبراتك في الحياة بخوف وحب وصدق، ودايمًا بتتمني إني أبقى سعيدة”.

وأضافت: “كل سنة وأنا فخورة إنك خالتي وأمي، كل سنة وأنتِ راضية عني وبتدعيلي، أنتِ محفورة في قلبي وفي تاريخ الوطن العربي كله يا نجمةمصرالأولى، يا بلبلتي الحلوة يا رب سنة خير وسعادة وصحة وراحة بال عليكي يا مامي”.