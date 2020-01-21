"بعلم الوصول" يفتتح مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على فيلم "بعلم الوصول"، للمخرج هشام صقر ليعرض في افتتاح الدورة الـ4، يوم 10 فبراير/شباط المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.

وتدور أحداث الفيلم حول زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية.

ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، فنشاهد من خلال "هالة" الشخصية الرئيسية، كيفية التعامل مع المرض النفسي، خصوصا إذا كانت ضحيته أم لا.

كما يقدم العمل عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة، مثل الفتاة التي تبحث عن الحب والزواج حتى ولو سراً، والمراهقة التي تعاني من أسرتها التي لا تفهم طبيعة سنها.

ويقوم بدور البطولة في الفيلم الممثلة بسمة، ويشاركها محمد سرحان وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وشارك في إنتاجه مع محمد حفظي.

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وكان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الماضية لمهرجان تورونتو، بينما سيكون العرض الأول له في مصر من خلال مهرجان أسوان.

وأعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال الأيام الماضية عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل، التي يرأسها مخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج، وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو، والفنانة التونسية سهير بن عمارة، والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز، والممثلة المصرية منة شلبي.

ويحرص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سنوياً على تكريم الرموز الفنية السينمائية، حيث وقع اختيار المهرجان على تكريم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، فضلاً عن تكريم نجمة تمثل حاضر ومستقبل السينما، ووقع الاختيار هذا العام على الممثلة المصرية نيللي كريم، و3 من صانعات السينما هن رحمة منتصر، وناهد فريد شوقي، وليلى السايس.

كان المهرجان أصدر منذ أيام قليلة ملصق دورته الذي صممه الفنان هشام علي، وصاغه في شكل مساحة كبيرة من اللون الأسود، تمثل فراغ الصورة الفيلمية، والطمي الذي يرمز لعمق وادي النيل باللون الأسود، ويقطعه شعاع أبيض.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة في مصر، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين.



