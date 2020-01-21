تقديم موعد إطلاق "ديزني بلس" في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "ديزني بلس"، منصة الفيديو الإلكترونية التابعة لمجموعة وولت ديزني، الثلاثاء، تقديم موعد إطلاق الخدمة في عدة بلدان أوروبية أسبوعاً إلى 24 مارس/آذار 2020.

وذكرت المجموعة في بيان أنه "بدءا من 24 مارس/آذار المقبل، ستكون خدمة البث التدفقي متوافرة في بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا والنمسا".

وأشارت المجموعة الأمريكية إلى أن الخدمة ستطلق في بلدان أوروبية أخرى خلال الصيف المقبل، بينها بلجيكا والبلدان الإسكندينافية والبرتغال.

وحققت "ديزني بلس" نجاحاً كبيراً فور إطلاقها منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الولايات المتحدة وكندا وهولندا، إذ استقطبت 10 ملايين مشترك في 24 ساعة.

وجرى توسيع نطاق الخدمة سريعاً إلى نيوزيلندا وأستراليا وبورتوريكو، وباتت تضم عشرات ملايين المشتركين، بحسب تقديرات لمحللين نشرت خلال الأسابيع الأخيرة في الولايات المتحدة.