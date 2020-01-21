فيلدا سمور تعود في "بروكار" و"صقار" بعد غياب.. فماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تشارك الفنانة السورية فيلدا سمور في بطولة عملين خلال العام الجاري بعدما خفتت وقلت مشاركاتها كثيرا خلال الأعوام السبعة الأخيرة لتحضر في بعض الأعمال القليلة كضيفة شرف.

كاميرا "فوشيا" التقت الفنانة فيلدا في كواليس تصوير مسلسل "بروكار" تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض ميديا وأوضحت أنها تؤدي شخصية "أم عزمي" وهي والدة كبيرة في السن لشابين يختلفان في طبعيهما واهتماميهما وطريقة تعاملهما مع الوطن خلال فترة الاحتلال الفرنسي وتأثيره على الحياة العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأضافت أنها تعيش صراعا مع ابنها الأكبر بسبب ميوله إلى الاستفادة من الفرنسيين الأمر الذي يضعها في مواجهات دائمة معه، مطالبة إياه أن يقف مع أبناء بلده ومع أهله ضد الاحتلال، بينما ابنها الأصغر يعيش مقاوما هذه الاحتلال ومكرسا حياته للاستقلال فتميل إليه أكثر، وتدخل في حالات خوف وقلق دائم من أن يمسه السوء.

وأشارت سمور إلى أن شخصيات الأم في مثل هذه الأعمال تتشابه بين اهتمامها بأسرتها وخوفها على أبنائها ومتابعتهم والبحث عن راحتها المتعلقة بسلامتهم.

"صقار"

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وبالإضافة إلى "بروكار"، تشارك فيلدا بمسلسل "صقار" إلى جانب عدد من النجوم منهم رشيد عساف وقمر خلف وغيرهما الكثير وهو مسلسل ينتمي إلى البيئة البدوية التي غابت لمدة غير قليلة عن الدراما السورية، وقد شارف فريق العمل على الانتهاء من مرحلة التصوير.

وبهذا الصدد أعربت سمور عن سعادتها بعودة مثل هذه الأعمال التي نشهد لها جمهورا واسعا ومتابعا في الوطن العربي، مضيفة أن الأعمال البدوية لا يمكن أن تحمل اختلافا جوهريا بين عمل وآخر، ولا تحمل قصصا جديدة متنوعة لأن الظرف المكاني والجغرافي والبيئي والفكري هو ذاته بمثل هذا النوع من الدراما.

واعتبرت أنه وإن كان لا يمكن توسيع آفاق الحكاية لكن يمكن توسيع أفق الشخصيات واللعب على الشكل العام والأزياء والخصوصية التي يحملها كل نص.

وأضافت أن "صقار" يمنح كل ممثل حقه ومكانه الصحيح بكل تفاصيل شخصيته متمنية أن يستطيع العمل جذب المشاهدين وإمتاعهم وتحقيق النجاح المنتظر منه تبعا لما يسعى الممثلون وفريق العمل لإيصاله للجمهور.