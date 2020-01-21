أحمد العوضي يزيد جدل ارتباطه بياسمين عبدالعزيز بصورة لشبيهتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - زاد الفنان المصري أحمد العوضي حالة الجدل المنتشرة في الفترة الأخيرة حول شائعات ارتباطه بمواطنته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعدما قام بنشر صورة للفنانة العالمية البريطانية كاثرينا زيتا جونز، عبر حسابه على موقع إنستغرام، وعلق على الصورة قائلا: "هذا زوقي".

وجاء نشر أحمد العوضي للصورة بمثابة تأكيد للإشاعة، خاصة وأن الجمهور لاحظ الشبه الواضح بين كاثرين في شبابها وياسمين عبد العزيز، حيث تفاعل الجمهور بشدة وجاءت التعليقات "دي النسخة الأجنبية من ياسمين عبد العزيز، قولها صراحة يا أحمد من غير لف ودوران إنك هتتجوز ياسمين الصورة بتأكد".

وعلق آخرون "كان واضح حبكم لبعض في مسلسل آخر نفس واختيارك لكاثرين تحديدا دليل على ذلك ... دي ياسمين بالنسخة.. نفهم من كده إنك بتعلن ارتباطك بياسمين.. يا جماعة متكسفهوش هو بيمهد للموضوع بشياكة".

الجدير بالذكر أن أحمد العوضي، قال عن مواصفات فتاة أحلامه: "أحب الملامح الشرقية العربية والبشرة الخمرية، ولا أميل إلى الجمال الأجنبي مثل الشعر الأشقر والعيون الملونة".

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وتابع: "أتمنى الارتباط ببنت بلد تتسم بالطيبة والجدعنة، هذه مواصفات الفتاة التي أحلم بها بالإضافة لأشياء أخرى كثيرة".

اللافت في تصريحات العوضي، أن مواصفات فتاة أحلامه جاءت مطابقة تماما لمواصفات ياسمين عبد العزيز بحسب المتابعين، في الوقت الذي كانت قد كشفت الأخيرة عن مواصفات فتى أحلامها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وجاءت أيضا مطابقة لمواصفات أحمد العوضي.

يأتي هذا في الوقت الذي أجاب وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين، عن تساؤلات بعض الصحفيين عن الأمر نفسه، قائلا: "لا تعليق ولا أهتم! وكفاية اتصالات من الإخوة الصحفيين وشكرا".

واحتفلت ياسمين عبد العزيز، الجمعة الماضية بعيد ميلادها الـ40 في حضور كوكبة من نجوم الفن، في أحد الأماكن العامة، إلا أن أكثر ما لفت انتباه المتابعين، تلك الصور التي جمعت ياسمين بزميلها وصديقها أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، ظهرت فيه وهي تغني وبجوارها مباشرة العوضي، وبدت في قمة سعادتها، وشعر البعض بأن هناك ألفة وعلاقة خاصة تجمع بينهما.