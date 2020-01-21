سامية الطرابلسي تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة سامية الطرابلسي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وظهرت سامية الخشاب بفستان مشجر أنيق ونظارة خطفت به أنظار متابعيها، واعتمدت سامية على المكياج الصاخب والشعر المنسدل على كتفيها لإبراز إطلالتها.وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي فى مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم محمد هنيدي".

وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.

مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، محمد محمود، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.

وشاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

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