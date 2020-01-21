أمينة خليل تصل العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"

توافد أبطال فيلم "لص بغداد" علي العرض الخاص للفيلم، المقام في احد المولات الشهيرة بمدينة ٦ اكتوبر، وحضر الفنان محمد عبد الرحمن وامينة خليل، وعدد من الضيوف منهم الفنانة سوزان نجم الدين، وهنا شيحة، ومحمد هريدي، وعلي ربيع.تخطي البرومو الدعائي لفيلم لص بغداد 18 مليون مشاهدة عبر يوتيوب. العمل من بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

محمد إمام كان قد تعرّض لحادث، خلال تصويره مشاهد عنيفة من "لص بغداد"، وطمأن جمهوره على صحته، في منشور له عبر "إنستجرام"، وكتب: "الحمد لله على كل شيء.. حادثة موتسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم (لص بغداد) بس ربنا ستر.. أنا كويس الحمد لله.. شكرًا لجمهوري وزمايلي وأصدقائي اللي حبوا يطمنوا عليّا".

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