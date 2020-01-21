شكرا لقرائتكم خبر عن مغني الروك البريطانى الشهير أوزى أوزبورن يعلن مرضه بالشلل الرعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مغني الروك البريطاني الشهير أوزي أوزبورن ، خلال مقابلة أذيعت اليوم الثلاثاء ، أنه مصاب بمرض باركنسون أو الشلل الرعاش.وكان أوزبورن قد أجل جولة عالمية العام الماضي بسبب مشكلات صحية.وقال أوزبورن (71 عاما) لبرنامج (جود مورنينج أمريكا) الذي تبثه شبكة إيه.بي.سي إنه تلقى تشخيص إصابته بالمرض في فبراير 2019 بعد أن تعرض للسقوط في المنزل واضطر لإجراء جراحة في الرقبة. كما عانى في الآونة الأخيرة من الالتهاب الرئوي ومضاعفات للإنفلونزا وأصيب بالتهاب في يده.

وسبق أن نفى أوزبورن إصابته بالشلل الرعاش لكنه قال الآن إنه يريد أن يكون صريحا مع معجبيه. وصنع أوزبورن اسمه بصفته المغني الرئيسي لفرقة موسيقى الهيفي ميتال الشهيرة (بلاك ساباث).

وقال وهو يجلس بجانب زوجته شارون عن المعجبين "إنهم الهواء الذي أتنفسه كما تعرفون... أشعر بتحسن. لقد اعترفت بحقيقة أن لدي حالة باركنسون. وآمل أنهم سيبقون بجانبي لأني أحتاجهم".

وأضاف أنه يسعى للتعافي ليعود لإقامة الحفلات الموسيقية أمام معجبيه.

وأضطر مغني الروك البريطاني أوزي أوزبورن لأخذ فترة راحة من جولاته الغنائية "No More Tours 2" لأخذ قسط من الراحة بسبب سوء حالته الصحية.

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فكشف النجم البالغ من العمر 70 عام أنه قرر أن يؤجل الحفلات المقرر إقامتها في بريطانيا وأوروبا من جولته بعد أن قام طبيبه بتشخيص إصابته بالتهاب في الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن يتطور إلى التهاب رئوي إذا قام بالسفر و احياء أي حفل غنائي .

يذكر أن أوزي أوزبورن بدأ مسيرته الفنية في 1967 و مسترمه حتي الان، واستطاع النجم الشهير ان يقدم عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة خلال مسيرته ، و من ابرزها : "Mama, I'm Coming Home" و "Mr. Tinkertrain" و "Mr. Crowley" و "Crazy Train"، و غيرهم .