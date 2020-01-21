شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة وسوزان نجم وتوتة وربيع وياسمين رئيس فى العرض الخاص لـ"لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال مع أبطال فيلم لص بغداد بالعرض الخاص، المقام حاليا فى أحد مولات 6 أكتوبر، وحضر كل من محمد عبد الرحمن تونة، وياسمين رئيس، وعلى ربيع، وسوزان نحم الدين، وهنا شيحة، والاستايلست إيمان الخميسى بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين.

ومن المقرر إطلاق الفيلم للجمهور بدءا من حفل الواحدة بعد منتصف الليل، حيث يعد فيلم لص بغداد من أقوى أفلام موسم نصف العام، ومن المتوقع أن يحصد إيرادات كبيرة لضخامة الإنتاج وعدد النجوم المشاركين فى الفيلم، وعلى رأسهم النجم محمد إمام والمنتج أحمد بدوى المشرف العام على سينرجى فيلمز.

وكانت قد وصلت مشاهدات برومو فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام إلى 18 مليون مشاهدة، وذلك قبل طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية اليوم 22 يناير الجارى، للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وسيطر على البرومو مشاهد الاكشن والمطاردات التى تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تماماً على السينما المصرية، كما لم يخل البرومو من الكوميدىا التى بدت واضحة على النجم الكوميدى الشاب محمد عبد الرحمن "توتة"، كما تصدر البرومو ترندات السوشيال ميديا فور الكشف عنه مباشرة.

ومن المقرر أن يتم توزيع الفيلم على 300 دار عرض على مستوى الوطن العربى، ومن ضمنها 100 نسخة داخل مصر، لتتيح شركة سينرجى للجمهور مشاهدة الفيلم لأكبر شريحة من جمهور محمد إمام فى الوطن العربى.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.

وفى سياق آخر يغيب محمد إمام عن الدراما فى شهررمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "هوجان" الذى شارك فى بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".