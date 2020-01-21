شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تكشف عن كواليس تصوير فيلم الفلوس مع تامر حسنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم الفلوس، أمام النجم تامر حسنى، الذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائى، وتضمن لقطات طريفة مع كرو العمل أثناء التصوير.

وكانت النجمة زينة، عبرت عن سعادتها البالغة بعد تكريمها كأفضل ممثلة عربية فى السينما عن دورها فى فيلم "الفلوس" بختام مهرجان "كازا آرت" الذى أقيم مدينة الدار البيضاء "كازابلانكا" بالمغرب قبل يومين، موضحة: "مبسوطة أوى لأن التكريم جاء من المغرب نظراً للعلاقة القوية التى تربطنى بالجمهور هناك، فأنا أحبهم كثيراً كما أنهم يبادلونى نفس الشعور".

وأوضحت زينة لـ"الخليج 365" أنها بمجرد دعوتها من قبل القائمين على المهرجان للتكريم وافقت على الفور خاصة أنه فى المغرب، وحضره السفير المصرى هناك ورئيس بلدية كازابلاكا، والحقيقة انهم استقبلوني بشكل حافل جداً، فأنا والجمهور المغربى بينا عشرة كبيرة و"الفلوس" مش أول فيلم يعرض لى فى المغرب فأيضاً كابتن هيما" عرض وحقق نجاحاً مميزاً مع الجمهور.

وشهد مهرجان كازا آرت تكريم محمد حماقى كأفضل مطرب عربى، واسعاد يونس كأفضل مقدمة برامج عربية وتسلم التكريم بدلاً منها حازم شفيق المنتج الفنى لبرنامجها "صاحبة السعادة" ورئيس قناة الحياة، كما تم تكريم الفنانة اللبنانية ماجى بوغصن كأفضل ممثلة عربية فى الدراما.

وانطلق فيلم "الفلوس" بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

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تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.