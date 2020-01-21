شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: خالد النبوى كويس وهيطلع من المستشفى بكرة أو بعده بالكتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين جمهور النجم خالد النبوى بعد الأزمة الصحية الأخيرة التى ألمّت به فى الساعات الماضية، إذ أصيب بأزمة قلبية وهو ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العينى الفرنساوى.

وقال أشرف زكى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنان خالد النبوى كويس، عمل دعامة وهيطلع بكرة أو بعده بالكتير".

وكانت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوى، طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعوله"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.

Advertisements

ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشى منذ قليل صورة تجمعها بالفنان خالد النبوى به على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأعلنت عن نقله للمستشفى، حيث كتبت: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا.. زوجته مني المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى.. خالد حبيب الملايين وانا منهم.. الف سلامة الابن الحبيب".

واحتفل خالد النبوى الأسبوع قبل الماضى بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" فى دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.‎

وعرض لخالد النبوى مؤخراً مسلسل "ممالك النار" الذى حقق نجاحا كبيراً وقدم فيه شخصية "طومان باي"، وشارك فى بطولة العمل السورى رشيد عساف في دور "قنصوة الغورى" عم "طومان باي"، والمنسوب إليه حى الغورية في القاهرة، والفنان السورى محمود نصر الذي يجسد السلطان سليم الأول، والفنان السورى عبد المنعم عمايرى ويجسد بايزيد والد سليم الأول، والسورية كندة حنا في دور دلباى حبيبة طومان باى، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.