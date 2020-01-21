شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. كيف أعلن كريس براون أن ابناءه في مقدمة أولوياته.. شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمي كريس براون بشكل واضح ومباشرعن مدي حبه لطفليه وذلك وسط موجه تكهنات أحاطت به بعد كشف ريهانا عن انفصالها من صديقها الملياردير السعودي حسن جميل حيث أشار البعض أن براون يضع ريهانا ضمن اولوياته واسترجاعها كحبيبة يعد بمثابة حلم بالنسبة له .

فرد كريس براون البالغ من العمر ( 30 عاما ) بطريقة مميزة تظهر مدي اهتمامه بأبنائه في المقام الأول حيث نشرعلي صفحته الشخصية بموقع " إنستجرام " مقطع فيديو قصير لابنته " royalty " ، كما قام بنشر مقطع فيديو قصير لأبنه " أيكو " ، و حققت مقاطع الفيديو ملايين المشاهدات .

يذكرأن بعد خبر انفصال النجمة العالمية ريهانا عن الملياردير السعودي حسن جميل تتوجه الأضواء نحو النجم العالمي كريس براون الذي كان تربطه قصة حب قوية بريهانا منذ عدة سنوات، فقد أكد مصدر مقرب للنجم العالمي كريس براون لموقع " هوليوود لايف " أن براون هو كتلة من الاحساس و العواطف، ويزعم المصدر أن مغني "No Guidance" لا يزال لديه بعض المشاعر تجاه ريهانا، لكن النجم الشهير يعيش حاليا في توترويشعر أنه في صراع، لأنه يقال إنه في علاقة مع عارضة الأزياء اميكا هاريس التي بدأت في 2015 وانجبا طفل، بينم أشارالمصدرأن كريس براون منجذب تجاه أي شيء يخص ريهانا لذلك فإن الأخبارالتي تشير إلى أن ريهانا single مرة أخرى تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة له، إنه حقا توقيت سيء على أقل تقدير، لأنه في علاقة مستقرة مع أميكا ووجود ريهانا سيعكرصفو هذه العلاقة، وقال: "ريهانا هي الحب الأول لكريس"، مضيفا أنه سيكون حلم يسعي لتحقيقه و يبحث عن طرق ليستعيدها".