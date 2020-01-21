شكرا لقرائتكم خبر عن سونى تروج لـ فيلم البطل الخارق الشرير الجديد Morbius بـ طرح البانر الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركتا سونى ومارفل، البانر الرسمي، للفيلم الجديد المنتظر Morbius، الذى سيدور في إطار أكشن وإثارة، ومن المقرر أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم في 31 يوليو المقبل، وكانت قد طرحت الشركتان أول فيديو رسمي للعمل الجديد، الذى احتوى على الكثير من مشاهد الإثارة التي خطفت أنظار المشاهدين، بالإضافة على الحبكة الدرامية الجديدة التي ظهرت بها شخصية الممثل جاريد ليتو، حيث يقوم ببطولة الفيلم بـ دور مايكل موريبس، العالم الذى يتحول لـ مصاص دماء.



Morbius

فيلم Morbius الجديد، يدور حول شخصية مارفل الأصلية، مصاص الدماء "Morbius"، من كتاب Marvel Comic Book، ومن بطولة جاريد ليتو، أدريا أرجونا، مات سميث، جاريد هاريس، جي كي سيمونز، تيريس جيبسون، تشارلي شوتويل، ريا فيند، كوري جونسون، توم فوربس، ارشي رينو، المدريجال، إبراهيم بوبولا، آدم كولينز، آدم الحجر، وفقا لمل نشر على موقع "imdb".

ويدورالفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.

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وكان قد كشف التقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter " أن الممثل الأمريكى جاريد ليتو، الذى قام بأداء شخصية الـ Joker من خلال فيلمSuicide Squad، شعر بالانزعاج، عندما قامت شركة Warner Bros، باختيار الممثل خواكين فينيكس بدلا منه لأداء الدور.

وفقًا لمصادر مقربة من ليتو وعلى علم بسلوكه، عندما علم الممثل الحائز على جائزة الأوسكار بمشروع فيليبس الجديد، لم يشتكي بل طلب من مدير أعماله، إيرفينج آزوف، الاتصال بـ رئيس الشركة الأم لـ Warners، وكانت فكرته هى الوصول معهم لـ طريقة لإيقاف العمل على الفيلم الجديد، حيث إن آزوف هو نفس وكيل أعمال المخرج تود فيليبس.