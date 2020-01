شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: لسوء الحظ أنا لست حاملاً.. وترد على مسح الصورة: أعمل اللى على مزاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الأنباء التى تردد مؤخرا حول حملها، مؤكدة أنها شائعات ولا أساس لها من الصحة.

وقال نيكول، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام: "صحيت اليوم على تهانى والناس تقولى مبروك، وهل انتى حامل؟، الصراحة هو فال حلو الله يجيبه بالخير أكيد، بس للأسف الموضوع شائعة".

وأضافت نيكول: "أنا المفروض أكون أذكى من كده، إذا كنت أعلن عن حملى إذا صار، أكيد ما راح أعلنه من ورا بوست صورة وبهذه الطريقة، أكيد راح أكون أوريجنال وابتكارية أكثر، للأسف هالمرة ما حذرتوا"

وتابعت نيكول: "أنا إنسانة متصالحة مع حالى ومتصالحة مع الحياة ومتصالحة مع زوجى، واللى يعرفنى كثير منيح، يعرف نفسيتى وطريقتى ويعرف عقلى، أنا مش ناقصة معقدين ومكبوتين، هناك أشياء فى الدنيا أهم من ذلك ولا داعى لعمل قصة"

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أثارت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب تدوينه وصورة نشرتها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وذلك لما تتضمنه الصورة من إيحاءات جنسية واضحة لا تحمل التأويل.

Advertisements



الصورة المحذوفة

ونشرت نيكول صورة لأسد ولبؤة "أنثى الأسد" فى وضع الجماع، وكتبت فى تعليقها على الصورة التى حظت بأكثر من 22 ألف إعجاب، "Oh! Yes we did it"، أى: "لقد فعلناها"، ولقد كانت تلك التدوينة صادمة لمتابعى الفنانة اللبنانية عبر انستجرام والبالغ عددهم 1.5 مليون شخص، وعلى إثر التعليقات الغاضبة لتلك الصورة اضطرت نيكول لحذفها نهائيًا.





وبينما سادت حالة من الغضب والسخرية فى الوقت ذاته من الصورة التى نشرتها نيكول سابا، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الفنانة اللبنانية كانت ترغب فى الإعلان عبر هذه الصورة عن حملها فى طفلها الثانى، حيث من المعروف أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا متزوجة من مواطنها يوسف الخال، ولديهما ابنة وحيدة تدعى نيكول.