شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة سيلينا جوميز لجمهورها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية سيلينا جوميز أن تشكر جمهورها على دعمهم الدائم لها، وذلك على طريقتها الخاصة، فقد نشرت سلينا جوميز البالغة من العمر (27 عام) على صفحتها الشخصية بـ "انستجرام " عددا من صور كليبها الجديد " rare"، وعلقت على الصور فكتبت : " أتمنى أن يكون الألبوم قد نال اعجابكم ، أريد فقط أن أشكركم على دعمهم الدائم لي ومجموعة هذا العمل ، فحقا هذا يعني الكثير بالنسبة لي ، وإليك بعض الصور من كليبي الجديد " Rare " .

ولاقت الصور إعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحة سيلينا جوميز التي تضم أكثر من 166 مليون شخص ، وهنأوها على استعادة نشاطها الفني و تقديم كليب rare الذي نال اعجابهم.

يذكر ان كليب " Rare " حقق نجاح كبير فور إطلاقه ، حيث حقق نسبه مشاهدة تخطت الـ 32 مليون مشاهدة خلال 11 يوم علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و الكليب من إخراج BRTHR .





البوم Rareيحتوي علي 13 أغنيةهي:

1. ‘Rare’

2. ‘Dance Again’

3. ‘Look At Her Now’

4. ‘Lose You To Love Me’

5. ‘Ring’

6. ‘Vulnerable’

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7. ‘People You Know’

8. ‘Let Me Get There’

9. ‘Crowded Room’ (ft. 6lack)

10. ‘Kinda Crazy’

11. ‘Fun’

12. ‘Cut You Off’

13. ‘A Sweet Place’ (ft. Kid Cudi)