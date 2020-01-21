"اتفرجوا على أنامل ديكومنتري".. هكذا نفت نيكول سابا حملها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة نيكول سابا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو تعلق به عن الأخبار المتداولة عن حملها.

وقالت نيكول سابا في الفيديو، إنها نامت واستيقظت لتجد متابعيها يهنوئها بالحمل، مشيرة إلى أن الموضوع شائعة أطلقها أحد المواقع.

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وتابعت نيكول: "إذا حدث الحمل سأعلنه بشكل مبتكر، وليس بصورة كما أشيع عني في هذه الإشاعة السخيفة، وهل يُعقل في 2020 أن تظل هذه الإشاعات بهذا الشكل، وأنا متصالحة مع نفسي ومع زوجي ومع حالي، ولا أحتاج معقدين ولا مكبوتين لكي يعملوا مني قصة".

وواوصلت نيكول: "عندكم قنوات أنامل ديكومنتري، أتفرجوا عليها وانسوني".

وتستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة على طريقة السنجل، تتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيي، وغيرهما.