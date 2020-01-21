تطورات جديدة في قضية اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت محكمة الاستئناف بباريس، اليوم، إعادة فتح قضية الفنان سعد لمجرد بإحالة القضية أمام جنايات المحكمة ذاتها، بتهمة الاغتصاب، حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز".
وقال موقع "لو باريزيان" الفرنسي إن محكمة الاستئناف الباريسية ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي، مُعيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين، لتقرر بذلك إحالة صاحب أغنية "لمعلم" إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.
وكان القضاء الفرنسي وجه تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر 2016، بعد أن اتهمته بريول بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس، قبل حفل غنائي كان سيقيمه في المدينة.
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