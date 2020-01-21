محمود البزاوي يعلق على فيديو يوسف فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان محمود البزاوي على الفيديو الذي انتشر مؤخرًا للفنان يوسف فوزي، الذي أظهر مرضه "الشلل الرعاش".

وكتب البزاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " ياريت بدل الاعتراض أو الموافقة على عرض فيديو أستاذي يوسف فوزي نهتم أكتر بالدعاء ليه إن ربنا يشفيه و يسعده ويريح باله، قولوا أمين".

يذكر أن الفنان يوسف فوزي أعلن اعتزاله عام 2016، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، حيث كانت آخر مشاركة له في مسلسل "ولي العهد" مع المخرج محمد النقلي.