فيديو| حسن الرداد يرد على شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نفى الفنان حسن الرداد ما تردد مؤخرا عن انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم.

وقال الرداد، خلال لقاء في برنامج "mbc trending" على قناة mbc إن الناس والإعلام يتحدثون عنهما من قبل زواجهما، والآن بعد سنوات من الزواج ما زال الحديث عنهما مستمرا.

Advertisements

وأضاف: "أنا متفهم الأمر، طالما في ناس محبوبة والناس عاوزه تعرف أخبارها، فبيكون في أخبار وشائعات طول الوقت، لكن المفروض يكون الكلام عن مواضيع حقيقية".

وتابع: "الكلام في الأول كان عن إيمي حامل، وبعدين قالوا خلفنا بنت اسمها كنزي، وهكذا، أنا حاليا بتجاهل مثل هذه الأمور، ولا انفيها".

وقدم حسن الرداد، مؤخرا، عروض مسرحيته لوكاندة الأوباش، في موسم الرياض، بطولة ماجد المصري ومايا دياب، وإنجي علي، وسعد الصغير، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.