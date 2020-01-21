موقف جدعنة وسبب عدم إنجابها ورأيها في أحمد زكي.. حكايات نبيلة عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الخامس والسبعين، إذ ولدت في 21 يناير 1945، وقدمت عددًا من الأعمال المهمة، منها "الراقصة والسياسي"، و"رابعة العدوية"، و"العذراء والشعر الأبيض"، و"الآخر"، و"شادر السمك"، لتصبح واحدة من أهم نجمات مصر على مر العصور.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات عن نبيلة عبيد:

أول عمل في حياتها

قالت الفنانة نبيلة عبيد، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي"، إنها قدَّمت أول أدوارها في فيلم "مفيش تفاهم" بطولة الفنانة سعاد حسني والفنان حسن يوسف، وكان الدور صامتًا ولم تتفوه بأية كلمة طوال هذا الفيلم.

وأضافت عبيد، أنها ذهبت إلى المخرج الراحل عاطف سالم؛ حيث كانت شقيقته صديقة لصديقة والدتها وطلبت منه التمثيل، لافتة إلى عدم ذهابها إلى المدرسة في هذا اليوم، وذهابها إلى مكتب المنتج حلمي رفلة.

رأيها في الاعتزال

قالت الفنانة نبيلة عبيد في حوار سابق لمصراوي، عند سؤالها عن الاعتزال: "اعتزال! لا يمكن أن يحدث ذلك ولا أومن بهذه الفكرة، لا أعرف كيف يقدر فنان على فعل ذلك، الفن يجري في عروقي، إنه غياب وبمجرد أن أجد عملا يجذبني، ويليق بتاريخي ومناسب لي سأقدمه على الفور، ولكن لن أتواجد لمجرد الظهور".

هذا ما قالته عن عدم الإنجاب

قالت الفنانة نبيلة عبيد في حوار سابق لمصراوي، إنها فضلت الفن عن تكوين الأسرة بكامل إرادتها، مشيرة إلى أنها كانت تخشى من الإنجاب حتى لا يتأثر قوامها وأنها ليست نادمة على ذلك، فالجمهور عوضها عن ذلك.

بكاء بسبب إسعاد يونس

بكت الفنانة نبيلة عبيد في الدقائق الأولى من حلقتها مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، خاصة بعد مقدمة "إسعاد" عنها، التي أثنت فيها على تربعها عرش الفن لسنوات طويلة، وهو ما دفعها للبكاء قائلة: "أنا مش عارفة أقولك ايه، أنا جسمي قشعر، وكلامك عني طالع من القلب، ومبسوطة قوي إني معاكي".

حلقة صاحبة السعادة

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حياتها الشخصية

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها تزوجت من المخرج عاطف سالم قبل فيلم "رابعة العدوية"، وكانت وقتها في الصف الأول الثانوي حينذاك.

وعن زواجها من السياسي أسامة الباز، قالت الفنانة نبيلة عبيد في حوار سابق لمصراوي: "تعلمت منه الكثير، وسبب استمرار الزواج لسنوات طويلة أنه لم يتدخل في شغلي، ولم أتدخل في عمله، إذا كان هناك صفات حلوة في نبيلة عبيد، فقد تعلمتها منه".

صلة قرابة في الوسط الفني

الفنانة نبيلة عبيد هي خالة الفنانة الشابة أميرة هاني، والتي لفتت الأنظار لها بقوة في مسلسل "سلسال الدم" حيث لعبت دور ابنة "نصرة"، التي جسدتها الفنانة عبلة كامل.

موقف جدعنة مع أسامة الشيخ

قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، خلال كلمته بندوة تكريم نبيلة عبيد، ضمن فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي والتي حملت اسمها، إن الفنانة نبيلة عبيد واحدة من الذين وقفوا بجانبه خلال فترة تواجده في السجن، مشيرة إلى أن نبيلة عبيد كانت تطمئن عليه وعلى أسرته بشكل دائم.

رأيها في أحمد زكي

قالت الفنانة نبيلة عبيد في كتاب "نبيلة عبيد أن تكون نجما" لشيرين عبد الخالق، إن أحمد زكي ممثل عظيم من نفس مدرستها في التمثيل فهو مثلها لا ينظر للكاميرا، مشيرة إلى أنه مثلها ينسي كل شيء ولا يتذكر سوى الدور الذي يؤديه.