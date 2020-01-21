منتج ألبوم محمد محيي يكشف لـ"الخليج 365" موعد طرح أولى أغانيه "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المنتج هيثم الدرديري أن طرح أغنية "سهرانين"، أولى أغاني ألبوم "بتاع زمان" للفنان محمد محيي، من المقرر أن يكون خلال 15 يوما عبر موقع يوتيوب ومختلف التطبيقات.

وقال الدرديري في تصريح لـ"الخليج 365": "الفنان محمد محيي انتهى تماما من إعداد أغاني الألبوم، التي وصلت إلى 18 أغنية، تطرح تباعا بمعدل أغنية كل 20 يوما، كفيديو لاريكس، ولم نستقر بعد على الكليبات التي نصورها".

ألبوم محمد محيي من إنتاج شركة "ميوزيك ريكورد" المملوكة لهيثم درديري، وتتولى شركة "مزيكا" تسويقه وطرحه في الأسواق وعلى المتاجر الإلكترونية.

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ويضم الألبوم، أغاني "قضية" من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، و"سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي، وألحان محمد محيي، و"أحلى الناس" من كلمات عنتر هلال، وألحان إيهاب عبد الواحد، و"هربت"، من كلمات هاني رجب، وألحان مديح محسن، و"فوضت أمري" من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، و"حاجة غريبة" من كلمات رومينا عجيز، وألحان محمد محيي، "بعد ما" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم.

ويقدم محيي من كلمات الشاعر سلطان صلاح الدين 3 أغانٍ هي، "يوم جديد" من ألحان مدين، و"بتاع زمان" من ألحان مدين، وتوزيع عادل واصف، "ماتسألوهاش"، من ألحان محمد محيي، بينما تولى توزيع أغاني الألبوم 3 موزعين هم فهد، ورفيق عكف، ومحمد العشي.