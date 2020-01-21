فيديو| "قال بيغني قال".. شيماء سيف تنفذ مقلبًا في زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء تنفيذ مقلب في زوجها المنتج الفني محمد كارتر، إذ فاجأته خلال مروره وهو يغني داخل شقتهما.
وعلقت شيماء على الفيديو: "وقال بيغني قال، تعيش وتاخد غيرها يا عسلية، خلي بالك أنا خضيتك بناء على رغبة الجمهور، أنا كنت بطلب بس لما الناس سألتني فين الخضات، فحبيت الموضوع أوي".
محمد كارتر تزوج الفنانة شيماء سيف في أكتوبر 2018، وحضر حفل الزواج عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من بينهم الفنانة روجينا، والفنان محمد رمضان، وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.
يُذكر أن آخر أعمال شيماء سيف كان مسلسل "الزوجة 18"، بطولة حسن الرداد وناهد السباعي وهيدي كرم وسلوى خطاب، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف فكري.
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