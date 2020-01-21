بالفيديو والصور في عيد ميلادها ال 33: ياسمين صبري هل تحقق حلمها وتغادر مصر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 10:44 مساءً - عام فاصل مرت به النجمة المصرية ياسمين صبري لتؤكد أن موهبتها على قدر شهرتها والضجة الكبرى التي تثيرها جراء كل صورة تنشرها، ونجحت فيه في تقديم بطولتها المطلقة الأولى بمسلسل "حكايتي" الذي عرض بماراثون دراما رمضان 2019، كما تعاقدت على بطولة مسلسلها الثاني بموسم رمضان 2020، كما توسعت أنشطتها كوجه دعائي للعديد من العلامات التجارية المتخصصة في التجميل والموضة، ولكن على الجانب الآخر ابتعدت ياسمين عن السينما كما تورطت في عدة أزمات أبرزها الإساءة لأصحاب الهمم من مصابي متلازمة داون وتفسير كلامها عن فارس أحلامها برغبتها في الزواج مجددا، ولكن يبقى التصريح الأخطر لها هو رغبتها في ترك مصر والإقامة الدائمة خارجها "الخليج 365 نت" يحتفل مع كل عشاق الساحرة ياسمين صبري بعيد ميلادها ال 33، متوقفا أمام محطاتها الفنية.

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اسمها بالكامل ياسمين أشرف صبري محمود من مواليد 21 يناير 1987 بمحافظة الإسكندرية الساحلية.

نشأت وسط عائلة مرموقة تعد من أكبر العائلات في الإسكندرية، فوالدها صبري محمود، يعمل طبيبا بأحد المستشفيات الكبرى بالإسكندرية بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور إضافة إلى أن جدها كان قبطان بحري، تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

لدى ياسمين العديد من المواهب، فهي عاشقة للفن والتمثيل والإعلام، كما أنها رياضية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة كما انها بطلة إفريقيا في السباحة

اختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وكانت الفنانة المصرية الوحيد في هذه القائمة، وتكرر ترشيحها العام الماضي.

حلم ياسمين الحقيقي كان أن تصبح مذيعة مشهورة، فقررت أن تعمل مراسلة في إحدى القنوات الفضائية، وبعد فترة تركت عملها كمراسلة، وحاولت الوصول إلى حلمها من خلال اشتراكها في مسابقة "ميس إيجيبت" لكن لسوء حظها، تم إلغاء المسابقة لعدم وجود ممولين لها.

عرفت طريق الشهرة بعدما تلقت اتصالا من إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، وطلبت منها أن تعمل كموديل لأحد الإعلانات، ورفضت ياسمين الفكرة في البداية ولكنها تراجعت، وقدمت عدة إعلانات وضعتها ضمن اختيارات الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب للمشاركة في برنامج "خطوات الشيطان"، وتمكنت من الحصول على دور البطلة واسمها رشا، وكانت فتاة محجبة وتم عرض البرنامج في رمضان 2013.

بعد انتهاء تصوير دورها في البرنامج، وأثناء عودتها إلى الإسكندرية، تلقت ياسمين اتصالا هاتفيا من الشركة تطلب عودتها من جديد في اليوم التالي لتقابل الفنان محمود عبد العزيز لكي تشاركه بمسلسله "جبل الحلال" لعام 2014 وبعد المقابلة رشحها للقيام بدور ابنته "صافي".

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قدمت بعدها مسلسل "طريقي" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان، ومسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا، والعام الماضي قدمت أوراق اعتمادها كنجمة مع البطولة المطلقة لمسلسل "حكايتي" بمشاركة الفنانة أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا.

ظهورها في السينما كان حكرا على النجم محمد أمام الذي اختارها لبطولة فيلميه " جحيم في الهند" و"ليلة هنا وسرور"، وقدمت فيلما ثالثا مع النجم محمد رمضان بعنوان "الديزل" عام 2018.

تزوجت مرة واحدة فقط من أحد كبار الأطباء في الإسكندرية، تعرفت عليه عن طريق والدها، وقبلت الزواج منه على الرغم من أنه يكبرها بعدة سنوات، كما أنه متزوج من امرأة أخرى ولديه أولاد، ولهذا السبب، كان الزواج سرياً لكي لا تعلم زوجته الأولى، وبعد إنكارها لأكثر من مرة زواجها، صرحت ياسمين لبرنامج "صاحبة السعادة" بأنها متزوجة من طبيب شهير اسمه محمد وتطلق عليه دلع "دودي"، وعقب الإعلان عن الزواج السري حدث الانفصال.

تورطت ياسمين صبري في حديث عن مواصفات فتى أحلامها وزادت التكهنات حول زواجها سرا، ما دفعها لإصدار توضيح أكدت فيه أن الأمر كله كان مجرد تسلية مع النجمة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وإنها لا تبحث حاليا عن عريس ولا تملك قائمة بمواصفات فتى أحلامها.

أكبر أزمة وقعت فيها ياسمين صبري العام الماضي عندما أخطأت بنشر دعابة بينها وبين شقيقها فيها إساءة لمرضي متلازمة داون، وقدمت بعدها اعتذارا من الجميع، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة لأحد، وقالت: اعتذارى لكل من أسأت إليهم لم أقصد أى إساءة، وأوضحت قبلها عبر نفس الحساب أنها ستشرح حقيقة القصة احتراما لجمعية " The Four Biscuits" المتخصصة في رعاية مرضى الإعاقات الذهنية، وقالت: أنت السبب الوحيد لكتابة هذه التغريدة. وليس لأي شخص آخر .. الشخص الذى كنت أتحدث إليه هو أخى .. وأنا نواياي واضحة .. ولم اقصد أى آذى .. أرسل لك حبى والاحترام.

الورطة الثانية كانت أثناء رد ياسمين على أسئلة متابعيها بموقع إنستقرام، وكشفت في لحظة صراحة أنها قررت مغادرة مصر والاستقرار في دولة أخرى لم تحددها صراحة ولكنها ألمحت لتواجدها في لندن برفقة عائلتها، وأوضحت لاحقا أن قرارها لا يعني اعتزال العمل الفني.

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