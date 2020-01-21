فيديو.. “السدحان”: لن أرفض التعاون مع “القصبي” في عمل مشترك.. والأمر بيد “الشيوخ”

أكد الفنان عبد الله السدحان استعداده الكامل للمشاركة في أي مشروع فنيّ برفقة زميله ناصر القصبي؛ لكن تنفيذ ذلك بيد “الشيوخ”، في إشارة إلى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

وقال إن رئيس هيئة الترفيه وعد بجمعهما معاً في عمل فني واحد، مؤكداً أنه لا يمكن أن يرفض هذا التعاون؛ لأن العمل الفني يرقى فوق أي خلاف شخصي. وأكد السدحان -في لقاء ببرنامج “على السِيف” المذاع على قناة “أيه تي في” الكويتية- أنه لا يوجد اليوم أي خلاف شخصي بينه وبين القصبي، مشيراً إلى أنهما وصلا إلى مرحلة من العمر والخبرة تجعلهما يتجاوزان أشياء كثيرة.