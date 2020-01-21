أكد الفنان عبد الله السدحان استعداده الكامل للمشاركة في أي مشروع فنيّ برفقة زميله ناصر القصبي؛ لكن تنفيذ ذلك بيد “الشيوخ”، في إشارة إلى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.
وقال إن رئيس هيئة الترفيه وعد بجمعهما معاً في عمل فني واحد، مؤكداً أنه لا يمكن أن يرفض هذا التعاون؛ لأن العمل الفني يرقى فوق أي خلاف شخصي. وأكد السدحان -في لقاء ببرنامج “على السِيف” المذاع على قناة “أيه تي في” الكويتية- أنه لا يوجد اليوم أي خلاف شخصي بينه وبين القصبي، مشيراً إلى أنهما وصلا إلى مرحلة من العمر والخبرة تجعلهما يتجاوزان أشياء كثيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. “السدحان”: لن أرفض التعاون مع “القصبي” في عمل مشترك.. والأمر بيد “الشيوخ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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