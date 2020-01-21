بالفيديو: هذا ما تخلت عنه هنادي الكندري بسبب عبدالله السدحان وفاجأت به الجمهور

كشفت النجمة الكويتية هنادي الكندري عن الشيء الذي تخلت عنه من أجل الفنان عبدالله السدحان، حيث فاجأت الجمهور بتصريحاتها من خلال برنامج “ET بالعربي”.

وقالت هنادي الكندري عن مشاركتها لعبدالله السدحان بطولة مسلسل “كسرة ظهر”: “طبعا هي كانت مفاجأة لما عرفت إني رح أقف قدام عبدالله السدحان.. كانت لي شي وايد جميل”.

واعترفت النجمة الكويتية أنها تعتني كثيراً ببشرتها وتهتم بالبوتوكس والفيلر لتحصل على وجه صحي وممتلئ، لكنها اضطرت للتخلي عنهما من أجل المسلسل، كما أعلنت أنها ستتخلى عن المكياج نهائياً من خلال دورها في العمل ولن تظهر بإطلالات جذابة وملفتة، حيث ستؤدي دور امرأة تقليدية.

وعن طبيعة دورها، قالت هنادي الكندري في تصريحاتها لصحيفة “الأنباء” الكويتية: ستشاهدونني بأكثر من شكل، وليش اظهر بهذا الشكل؟ لا بد ان تشاهدوا العمل لتعرفوا، واقدر أقول لكم انه من بعد خبرة 11 عاما لي في المجال الفني وجدت فكرة المسلسل جديدة.

وأكدت الفنانة الكويتية أنها أصبحت حريصة للغاية على المستوى الفني، خاصة من حيث التنوع في طبيعة الشخصية وطريقة الأداء، وبل وعلى التفاصيل الصغيرة أيضا، أما على المستوى الإنساني فرأت أنها تغيرت كثيرا، وصارت أكثر هدوء، بل عصية على الانجرار ناحية العصبية والاستفزاز.

مسلسل “كسرة” سيكون جاهزاً للعرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2020، وهو من إخراج أحمد المقلة وتأليف عبدالله السعد.