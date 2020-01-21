شاهد: للمرة الأولى سارة الودعاني تكشف وجه ابنها والشبه بينهما حديث المواقع

للمرة الأولى منذ ولادته نشرت خبيرة الجمال سارة الودعاني، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو أظهرت فيه وجه طفلها سعد.

وبدا فيه فيما تقوم المربية بحمله وسمع صوت الأم وهي تتحدث إليه وتدلله. وتناولت الكثير من التعليقات درجة الشبه بينه وبينها حيث أشار بعض المتابعين إلى أنها كبيرة جداً فيما رأى آخرون أن ملامحه تختلف قليلاً عن ملامحها.

وحقق الفيديو أكثر من 221 ألف مشاهدة في ساعات قليلة. ويشار إلى أن سارة لفتت الأنظار قبل ذلك بعدما نشرت فيديو آخر ظهرت فيه وهي تشارك في رحلة تسلق للصخور.

وبدت عليها علامات الخوف حيث جلست معبرة عن شعورها بالخوف والتعب الشديد. وكشفت أن ذلك ربما يعود إلى شعورها بالقلق بسبب ابتعادها عن ابنها. وهو ما أضحك الجميع قبل أن تبدأ سهي بالبكاء.

وحقق هذا المقطع أيضاً نسبة مشاهدة مرتفعة حيث شاهده ما لا يقل عن 103 آلاف متابع. وأرفقته سارة بالتعليق: “الهايكينغ لعبتي. تتوقعون مسارات يستقبلوني مره ثانية؟”، ما أطلق موجة من التعليقات الساخرة والطريفة.