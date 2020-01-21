بالفيديو: يعقوب الفرحان يروي كيف بدأت قصة حبه لزوجته ليلى اسكندر

تحدث الممثل السعودي يعقوب الفرحان عن قصة حبه ومعرفته لزوجته المغنية اللبنانية ليلى اسكندر، وتفاصيل لقاءهما الأول.
وقال خلال استضافته في برنامج “الدنيا علمتني” إنه التقى فيها في العام 2012 في أحد الاعمال التمثيلية وبدأت الاعجاب بينهما وقصة حبهما.
وروى تفاصيل علاقته بزوجته وقال: “في 2012 كان أول عمل لي أخذت فيه البطولة، وكان العمل خليجي وتصويره في الامارات وكانت ليلى ضيفة شرف وشخصياتنا لا تلتقي في العمل ولكننا كنا نلتقي بالصدفة فقط”.
وتابع “سافرنا الى سويسرا لاستكمال التصوير، والتقينا معاً وقمنا بجولة في مختلف انحاء الدولة واستمرينا معاً حوالي 20 ساعة ونحنا وراجعين بالقطار نامت على كتفي وانا صرت انظر لها واقول هيدا اجمل وجه شفته بحياتي”.
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