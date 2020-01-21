بالفيديو: سخرية قاسية وتنمر من فنانة لبنانية على شكل هؤلاء الأشخاص

صدمت الفنانة اللبنانية نورهان بتصريحات أطلقتها في فيديو جديد تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتحدثت من خلاله عن موضوع الفتيات اللواتي أطلقت عليهن صفة “البشعات”. وأعربت عن استغرابها قيامهن بالتقاط الصور لأنفسهن ونشرها عبر خاصية “ستوري”.

كما عبرت عن دهشتها بسبب اعتقادهن أنهم الأجمل في العالم. وسخرت منهن بقسوة متسائلة عن سبب هذه الثقة الكبيرة بأنفسهن. كما دعت الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم “دون المستوى” إلى عدم التحدث إليها.

وهو ما أكدت عليه مرافقتها التي علقت: “نيال لي عندو ثقة”. وتعرضت على إثر ذلك لموجة واسعة من الانتقادات اللاذعة حيث أشار بعض المتابعين إلى ان عليها أن تنظر إلى شكلها في المرآة أولاً قبل أن تتنمر على الفتيات اللواتي لا يتمتعن بالجمال الكافي.

ويشار إلى أن نورهان أثارت الجدل في مرات سابقة حيث هاجمت من وصفتهن بالقبيحات بسبب فتاة كانت تنظر إليها أثناء وجودها في السيارة.

كما أثارت موجة من الجدل بعد إعلان طلاقها في حفل أقامته برفقة صديقاتها وسخرت فيه من الزواج.