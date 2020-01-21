بعد إصابة الفنان يوسف فوزي بالمرض.. ما هي الأعراض المبكرة لـ الشلل الرعاشي ؟

تصدر الفنان يوسف فوزي، معدلات الأكثر تداولًا وبحثًا بمصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره في أحد اللقاءات، وعليه آثار مرض الشلل الرعاشي، الذي أصيب منذ سنوات، الأمر الذي أبعده عن الوسط الفني.

وبعد ظهوره الذي دفع ملايين من المصريين للتعاطف معه، خاصة أن الفنان يوسف فوزي له أدوار سينمائية لا تنسي من ذاكرة المصريين، داعين الله عزوجل أن يشفيه، وخلال هذه التفاصيل، أهتم كثيرون من الموطنون بمعرفة أوسع عن مرض الشلل الرعاشي الذي أصاب الفنان يوسف فوزي .

مرض الشلل الرعاشي، هو خلل في التحريك العصبي يبدأ مع المريض في الخلايا العصبية بالدماغ، التي تعمل عادة على إنتاج مادة تسمى الدوبامين، وعندما تموت هذه الخلايا وتهبط مستويات الدوبامين في الجسم ينشأ هذا المرض ويؤثر على حركة الجسم.

الأعراض المبكرة للشلل الرعاشي

أهم الأعراض التي قد تظهر في المراحل الأولية للمرض:

- الكتابة بخط أصغر من المعتاد

إن التغير المفاجئ في حجم الخط الذي تكتبه على الورق قد يكون إنذاراً مبكراً بالإصابة، فمرضى الشلل الرعاشي يبدؤون بفقدان السيطرة على حركة الجسم بسبب التغييرات التي تطرأ على الدماغ، ما يجعل حتى الحركات البسيطة والالية أصعب من المعتاد.

وعادة، تتميز الكتابة التي ينتجها مرضى الشلل الرعاشي بأنها تحتوي على أحرف حجمها أصغر من المعتاد، وبأن المسافة الفاصلة بين كل كلمة والتي تليها تكون صغيرة جدًا.

- الرعشة أو الرجفة

"الرجفة" هي غالبًا أكثر أعراض مرض باركنسون شيوعًا،

وقد تظهر على هيئة رجفة خفيفة في إحدى الأصابع أو في اليد كاملة أو في القدم.

وفي مراحل المرض الأولى غالبًا ستكون هذه الرجفة خفيفة إلى درجة أن لا أحد غير المصاب بها سيلاحظها، خاصة عندما يكون الجسم في وضعية راحة، ولكنها تزداد حدة مع تطور مراحل المرض.

- مشاكل واضطرابات في النوم

مع أن اضطرابات النوم والأرق والتقلب المستمر هي أمور يتعرض لها الكثير من البشر في حياتهم دون أن يكون هذا بالضرورة مؤشرًا على الإصابة، إلا أن اضطرابات النوم تتخذ بعداً اخر عند مرضى الشلل الرعاشي.

فاضطرابات النوم قد تشمل العديد من الحركات غير القابلة للسيطرة وبشكل منتظم، مثل الركل والتلويح بالذراعين والسقوط من السرير.

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- جمود وبطء الحركة

يصيب مرض باركنسون غالبًا البالغين الذين تجاوز عمرهم 60 عامًا، ومع أن العديد من غير المصابين بالمرض قد يعانون من صعوبات صباحية وبطء الحركة بسبب نقص النشاط صباحاً، إلا أن الأمر يختلف لدى مرضى الشلل الرعاشي.

إذ أن البطء في الحركة لدى المرضى هنا لا يتلاشى مع مضي اليوم، بل يستمر، والمصاب بالمرض مع الوقت سيبدأ بملاحظة تشنجات حركية كما سوف يلاحظ أنه قد بدأ بالتحرك في مسارات منظمة وبشكل منتظم أكثر من السابق.

- تغيرات في الصوت

يؤثر مرض باركنسون على الحركة بأنواعها المختلفة، بما في ذلك طريقة الحديث، ويظهر بشكل أكثر حدة على المصابين في المراحل المتقدمة، إلا أن بعض التغييرات الطفيفة على الصوت وطريقة الكلام تبدأ بالظهور في مراحل المرض الأولى وقد لا تكون هذه واضحة جداً حتى للمصاب بها.

وتبدأ هذه التغييرات عادة على هيئة صوت بدأت نبرته بالانخفاض ليتطور الأمر في المراحل المتقدمة من المرض، وقد يصبح صوت المريض همساً لا أكثر.

- وجه متصلب يشبه القناع

لا يؤثر مرض الشلل الرعاشي على حركة أجزاء وأطراف الجسم فحسب، بل يؤثر كذلك على تعابير الوجه، فالكثير من مرضى الشلل الرعاشي تبدو تعابير وجههم حيادية لا تشي بالكثير من المشاعر.

ويعتبر هذا أحد الأعراض الشائعة للمرض في مراحله المبكرة، وذلك لأن المرض يجعل التحكم بعضلات الوجه الصغيرة صعباً بعض الشيء، كما أن مرضى الشلل الرعاشي قد يميلون للرمش بوتيرة أقل من المعتاد.

- وضعية الجسد أثناء الوقوف

لا يصيب مرض الشلل الرعاشي الفرد بهيئته الحادة فجأة أو دون مقدمات، بل تبدأ أعراضه بالظهور تدريجياً، بما في ذلك تغييرات في وضعية الجسم أثناء الوقوف والتي تبدأ بشكل طفيف في البداية لتزداد سوءاً مع الوقت.

إن بعض الانحناء في وضعية الجسم أثناء الوقوف قد يكون من أعراض المرض الأولى، ويعود هذا إلى فقدان المريض للسيطرة على قدرته على تنسيق حركاته مع خلل في التوازن يتطور ويزداد سوءاً بشكل تدريجي.

ومع أن الانحناء في القامة قد ينشأ بسبب إصابة معينة تعرض لها المريض في ظهره مثلاً، إلا أن المريض غالباً سيستعيد استقامة قامته حال تعافيه، الأمر الذي يختلف عن مريض الشلل الرعاش، والذي غالباً لن يستطيع استعادة السيطرة على امتداد واستقامة قامته.

وينصح الأطباء على مستوي العالم، انه في حال تعرضك إلى تلك الأعراض المبكرة باستمرار، عليك باستشارة الطبيب فورًا لتجنب تدهوا المرض