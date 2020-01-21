صور .. كارمن سليمان تُنصب سفيرة لـ بهية

نُصبت الفنانة كارمن، سفيرة للنواية الحسنة من قبل مستشفى بهية، حيث أشار المهندس ماجد حمدي، عضو مجلس إدارة مستشفى بهية، الذي رحَّب أيضًا بزوجها الملحن مصطفى جاد، حيث قام بتلحين عمل غنائي لدعم محاربات سرطان الثدي بالمستشفى.

وقامت كارمن بصحبة زوجها مصطفى بزيارة إنسانية إلى مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان في إطار زيارات عدد من المشاهير لتقديم الدعم النفسي للمحاربات.

واستمعت كارمن سليمان بصحبة زوجها الملحن مصطفى جاد، من داخل قاعة المسرح بالمستشفى إلى عرض تسجيلي عن بهية

وكيفية نشأتها وبدايتها وإلى أين انتهت من تطورات وإنجازات لتستوعب علاج الآلاف من السيدات من محاربات سرطان الثدي.

وأشار مصطفى جاد أنه على أتم الاستعداد لتلحين عمل غنائي لبهية، في الوقت ذاته قبلت كارمن أن تكون سفيرة لمستشفى بهية موجهة كل دعمها للمستشفى والمحاربات، وتعهد كل منهما أن يتواجد فى أنشطة وحفلات بهية لتقديم الدعم النفسي للمحاربات بشكل دائم، معربين سعادتهما بالمستوى الطبي المتميز الذي تقدمه

بهية.

كما أعرب كارمن وجاد عن إعجابهما الشديد بالقصص، والتي تناولت قصة كفاح عدد كبير من المحاربات وكيف تغلبن على المرض في رحلة علاجهن داخل المستشفى.

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وقام كل منهما بتوزيع ماء زمزم على المحاربات تيمنًا به في جو مليء بالتفاؤل والبهجة، كما كان في استقبال كارمن وجاد، المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مستشفى بهية الذي أكد فى كلمة له أن مثل هذه الزيارات للمشاهير من أهم الطرق لدعم بهية لأداء دورها وتأتي بثمارها للدعم النفسي للمحاربات اللاتي يعتبرن رمزًا للمرأة المصرية القوية.

واختتم ماجد كلامه، مطالبًا كارمن وجاد بتكرار مثل هذه الزيارة كما ناشد المشاهير بزيارة مسشتفى بهية لاستمرار الدعم النفسي للمحاربات.