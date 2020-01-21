انتهت الفنانة أسما سليمان من تصوير مشاهدها في فيلم جديد، والذي يحمل اسم مش أنا. وتشارك أسما في الفيلم بدور كوميدي مختلف عليها حيث ستكون معظم مشاهدها مع النجم الكبير تامر حسني. مع النجم الكبير تامر حسني. وفيلم مش أنا من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر. Advertisements يذكر أن الفنانة أسما سليمان شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك، وهو من تأليف عمرو محمود، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من هاني عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، ملك قورة، توني ماهر، ميرهان حسين، مراد مكرم، طارق صبري، ميرنا نور الدين، منة بدر، سامح الصريطي، بالإضافة إلى باقة من ألمع نجوم الفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسما سليمان تنتهي من تصوير مش أنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.