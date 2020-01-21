في هذا الموعد.. هيفاء و جسار يحتفلان مع جمهورهما بعيد الحب

يستضيف فندق الماسة، بمدينة القاهرة، حفل النجم وائل جسار، والنجمة هيفاء وهبي، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 من شهر فبراير المقبل، ويأتي هذا الحفل بمناسبة عيد الحب.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، وبأسعار تذاكر تتراوح بين 1500 جنيه و2000 جنيه.

يشار إلى أن النجمة هيفاء وهبي تشارك حاليًا في بطولة فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم أشباح أوروبا، وهو من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن.

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وتدور أحداث الفيلم حول زوجة

تنجب ستة توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل، وذلك في إطار أكشن اجتماعي.

يذكر أن النجم وائل جسار طرَح مؤخرًا أغنية بعنوان بتلبك، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 4 ملايين نسبة استماع منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.