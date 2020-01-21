تعرف على موعد عرض فيلم "قطب" على شاشة القنوات المصرية

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أن قنواتها التلفزيونية ستبدأ فى عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "قطب" عن شخصية الإخوانى سيد قطب، من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة.
سوف يعرض الفيلم غداً الأربعاء فى تمام التاسعة مساءعلى قناة دى إم سى، والخميس على شاشة إكسترا نيوز فى تمام الساعة السابعة مساء، كما يتم عرضه فى التاسعة مساء الخميس على قناة الحياة.
ومن ناحية أخرى صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن الفيلم سيعرض لأول مرة على شاشات التليفزيون, كاشفاً أن الفيلم يحتوى على مشاهد درامية تجسد جزءا من تاريخ مصر فى تلك المرحلة الزمنية، والفيلم سيناريو وإخراج شريف سعيد، ومعالجة درامية أحمد الدرينى.
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