بعد تعرضه لوعكة صحية.. جمهور خالد النبوي يسانده بهذه الكلمات

تصدر الفنان خالد النبوي، معدلات الأكثر بحثا عبر موقع جوجل، في الساعات الماضية القليلة، بعد إعلان زوجته بتعرضه لوعكة صحية، طالبة من جمهوره العريق الدعاء له بالشفاء.

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج خالد النبوي شفاك الله، سائلين الله عزوجل ان يشفيه ويعود من جديد لجمهوره العريق.

وتعرض الفنان خالد النبوي، لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وفق ما أعلنته زوجته منى المرغني عبر حسابها الشخصي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، لم تعلن زوجته

خالد النبوي، عن تفاصيل الحالة الصحية له ولكنها طلبت من جمهوره الدعاء له.

وفي ذات الصدد، نشرت الكاتبة فريدة الشوباشي، صورة تجمعها مع الفنان خالد النبوي، مطالبة الدعاء للنجم الذي أكدت زوجته أن حالته الصحية صعبة.

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جدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي، احتفل الأسبوع الماضي بعرض فيلمه "يوم وليلة"، في دور العرض المصرية، الذي يقوم ببطولته مع الفنانة درة، وأحمد الفيشاوي، حنان

مطاوع، وحضر العرض الخاص للفيلم، كما حضر عروض جماهيرية في بعض السينمات من بينها عرض لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعرض لخالد النبوى مؤخراً مسلسل "ممالك النار" الذى حقق نجاحا كبيرًا وقدم فيه شخصية "طومان باي"، وشارك فى بطولة العمل السورى رشيد عساف في دور "قنصوة الغورى" عم "طومان باي"، والمنسوب إليه حى الغورية في القاهرة، والفنان السورى محمود نصر الذي يجسد السلطان سليم الأول، والفنان السورى عبد المنعم عمايرى ويجسد بايزيد والد سليم الأول، والسورية كندة حنا في دور دلباى حبيبة طومان باى، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.