نشرت الفنانة كارول سماحه مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت "سماحة" على الفيديو قائلة:" سوف تكون حفلة اكثر من رائعة مع الجمهور المصري بحفل إستثنائي يوم الجمعة ٢٤ يناير على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر ( مدينة أوكتوبر) الساعة الثامنة مساءً..تالا موجودة في الفيديو فقط وليس في الحفل". مسرح دار الأوبرا جامعة مصر ( مدينة أوكتوبر) الساعة الثامنة مساءً..تالا موجودة في الفيديو فقط وليس في الحفل". View this post on Instagram ‏🔴سوف تكون حفلة اكثر من رائعة مع الجمهور المصري بحفل إستثنائي يوم الجمعة ٢٤ يناير على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر ( مدينة أوكتوبر) الساعة الثامنة مساءً تالا موجودة في الفيديو فقط وليس في الحفل ☺️ ‏ Advertisements A post shared by Carole Samaha🔴 (@carolesamaha) on Jan 21, 2020 at 12:59am PST يذكر أن آخر أعمال المطربه كارول سماحة أغنية "انشالله" وهى الأغنية التي طرحتها علي طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة عالية علي موقع "يوتيوب" كما شاركت مؤخرًا في فيلم "بالصدفة"، هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة، وتم عرضه فى بيروت ودبى ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري، ومن إخراج: باسم كريستو. وهى الأغنية التي طرحتها علي طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة عالية علي موقع "يوتيوب" كما شاركت مؤخرًا في فيلم "بالصدفة"، هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة، وتم عرضه فى بيروت ودبى ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري، ومن إخراج: باسم كريستو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. كارول سماحه تروج لحفلها فى جامعة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.