شاهد .. تعليق صلاح عبد الله على فيديو يوسف فوزي

أعرب الفنان القدير صلاح عبد الله عن شدة أسفه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وجاء ذلك بعد أن تداول عدد كبير من محبين الفنان القدير يوسف فوزي، فيديدو له، كما ظهر وهو في شدة مرضه، وهذا ما جعل بعض الأشخاص المجهولين، أن يعلقوا بصورة غير لائقة على نجم كبير يبدو عليه أعراض المرض الشديدة، مما أدى إلى استياء الكثيرين من نجوم الفن ورواد السوشيال ميديا من هذا الفيديو.

وعلق الفنان القدير صلاح عبد الله، بعد نشر الفيديو، قائلًا: يبدو والله أعلم أنني أخطأت عندما أعدت تغريد الفيديو طالبًا الدعاء له

اللي حصل إني فوجئت بيه وإتأثرت قوي قوي بكلامه الحلو

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المتزن البسيط العميق المفيد جدًا وكمان وبصراحة إفتكرت اللي حصلي من 10 سنين ودلوقتي بفكر أشيله من عندي،أفيدوني أفادكم الله.

يذكر أن الفنان القدير يوسف فوزي، شارك سابقًا في مسلسل أرض النعام، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج غادة سليم، وبطولة كل من رانيا يوسف، زينة، محمد شاهين، أحمد فؤاد سليم، مروة عبدالمنعم، نهلة سلامة، سوسن بدر، محمد الصاوي، محمد عبدالجواد، سعيد طرابيك، محمد التاجي، سحر عبدالوهاب، وليد حداد، عفاف عبده، صلاح عبدالمنعم، وائل عبدالحميد، نجلاء حسين، محمود حبوشي، عمرو رمضان، عصام توفيق، نهى إسماعيل، شمس

أشرف، صباح عبدالعزيز، يوسف فوزي، هيثم عبدالله، محمد أبو الدهب، شريف بورش، ماهر زكي، نادية عباس، سميرة شمندي، صبري علم الدين، سيد حمدان، ليلى علام، عايدة رياض، رياض رضا، لالا ياسر، طارق راتب، شيرين الشربيني، علي الشامل، عمرو العربي، حمزة خاطر، محمود، هيام محمد، جمال حمدان، هادي الأعصر، أمير عياد، عيد أبو الحمد، عفاف رشاد، مريم عادل، مجدي توفيق، فاطمة عادل، فهد محمود، إبراهيم ظريف، نجلاء شعير، أحمد نجم، سلمى عبدالعزيز، محمد دياب، محمد خليل، سيد امام، محمد مرزبان، أحمد زاهر.

وتدور أحداث المسلسل حول حلا، التي تعاني من قسوة عمها الذي استولى على ميراثها دون وجه حق بعد وفاة والدها وتحاول أن تعرف مصير أمها التائهة، وكيتي الفتاة اليتيمة التي تهيم على وجهها طيلة الوقت بين من تعرفهم، ويحيى الذي يعيش أزمة نفسية تجعله يتمنى الموت ويخاف من قدوم طفل من صلبه.