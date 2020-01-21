هاني رمزي يدعو لخالد النبوي

ميرنا وليد - بيروت - تمنى الممثل المصري ​هاني رمزي​ الصحة الجيدة لزميله الممثل المصري ​خالد النبوي​ وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.

وكتب هاني على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الف سلامة عليك ياصاحبي ان شاء الله تقوم بالسلامة وترجع اكثر ابداعًا".

الجدير ذكره ان منى المغربي زوجة خالد النبوي كشفت عن تعرضه لأزمة صحية.

على صعيد آخر يعرض لخالد النبوى حاليا فيلم "يوم وليلة" الذي يشارك فيه ايضا كل من أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي.

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