بالفيديو- نيكول سابا تنفي خبر حملها.. "ما نعلّق هلقد"

ميرنا وليد - بيروت - نفت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ خبر حملها بعدما انتشرت الإشاعة يوم أمس، عقب نشرها صورة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تظهر من خلالها أسد ولبوءة في وضعية جنسية وعلّقت عليها "نعم فعلناها".

الأمر الذي اعتبره البعض بأنها أرادت أن تعلن عن حملها من خلال هذه الصورة، لترد نيكول بفيديو نشرته اليوم، على حسابها تنفي من خلاله كل ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية، مشيرة الى أنها أذكى من أن تعلن هكذا خبر عن حياتها الخاصة بهذه الطريقة.

وطلبت من المتابعين عدم الإفراط في التعليق الى هذا الحدّ، معتبرة أن الأمور أكثر بساطة من ما يعتقده البعض.

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