بالصور- ملكة جمال مصر ملك حسن بإطلالة مثيرة لحملات إنسانية

ميرنا وليد - بيروت - خضعت ​ملك حسن​ ملكة جمال مصر عام 2015، لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالات مثيرة.

وجاءت هذه الجلسة لصالح إحدى المجلات العالمية استعدادا لتقديم مفاجأة لجمهورها وهي عبارة عن برنامج مصري أوروبي يعنى بملكات جمال العالم وكيفية الاستعانة بهنّ في الحملات الإنسانية في شتى الدول المختلفة التي تواجه مشاكل في التعليم والصحة والحياة العامة.

وظهرت ملك حسن في الصور بإطلالة جريئة بعدما ارتدت ملابس شتوية سوداء أظهرت أنوثتها وجسدها الممشوق.

يذكر أن ملك حسن فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2015، بالإضافة إلى أنها شاركت في تجربة درامية ستكشف تفاصيلها عقب الانتهاء من التعاقدات النهائية لأبطال المسلسل.

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