مي العيدان بهجوم لاذع على محمود العسيلي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الاعلامية الكويتية ​مي العيدان​ الفنان المصري ​محمود العسيلي​ بسبب نشره صورة له مع زوجته من شهر العسل والتي كانت ترتدي فيها ملابس البحر.

وأعادت العيدان نشر الصورة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدة العسيلي بالسماح لزوجته الظهور بملابس البحر، معلقة عليها قائلة: "يا ‏حليلة، محمود العسيلي فرحان وايد إن مصور المدام بالمايوه، أنعم وأكرم هذي الرجالة وإلا فلا".‏

الجدير ذكره ان مي العيدان اثارت مؤخرا جدلا كبيرا بين الجمهور بمنشورها الذي اشارت فيه الى انها لا تنكسر وستظل اكبر من اوجاعها، وكأنها ارادت ارسال رسالة لأحدهم دون ان تسميه.

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