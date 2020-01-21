إليسا تعايد فارس كرم في عيد ميلاده وتبوح بحبها له

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ الفنان اللبناني ​فارس كرم​ بمناسبة حلول عيد ميلاده، وكتبت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "كل سنة وتضلك أطيب وأنضف قلب وتضل حولك الناس الحلوة متلك. بتمنالك الصحة لإلك ولكل اللي بتحبن، وتضلك ناجح ومليان فرح".

وبدوره ردّ كرم على معايدة إليسا قائلاً: "دايما بقول انك انضف شخص تعرفت علاي.. الله يديم عليكي نعمة الصحة والنجاح وتضلي دايماً ملكة للاحساس وملكة بقلوب محبينك وانا منهم".

واستهلت إليسا الفرصة لتعبّر له عن حبها معيدة نشر ما كته وعلق قائلة :"بحبك".

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