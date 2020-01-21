كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عارفة عبدالرسول لـ"الخليج 365 الفني": "بحلم بتقديم برامج التوك شو وأتمنى تجسيد شخصية رقاصة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عارفة عبد الرسول، فنانة استطاعت جذب أنظار الجمهور إليها من خلال حضورها اللافت وأدائها المميزة، وقدمت العديد من الأعمال التي تركت بصمة في الوسط الفني.

وفتحت عارفة عبد الرسول، قلبها ل"الخليج 365 الفني"، وتحدثت عن مشاركتها في مسلسل الآنسة فرح، وأعمالها الجديدة، إلى نص الحوار.

في البداية نهنئك على نجاح الآنسة فرح.. كيف كان استعدادك للدور؟



عندما عرض عليا الدور فرحت جدًا لان الشخصية مودرن وهذا عكس أغلبية أدواري التي قدمتها بجلبية، لذلك قمت بقص شعري ووشراء ملابس جديدة تناسب الشخصية المودرن.

كيف كانت كواليس العمل؟



كانت كواليس جميلة وكنا اسرة واحدة بدليل انني عندما تعرضت لازمة مرضية أثناء التصوير اعتنت بيا فريق العمل وخصوصًا الفنانة رانيا يوسف التي قامت بشراء دواء ليا وظلت بجانبي وهذا نادرًا ما يحصل من النجوم الكبار.

هل تابعتي ردود فعل الجمهور على دورك؟



نعم، وسعيدة جدًا بردود فعل الجمهور.

ما هو أصعب مشهد في المسلسل؟



لا يوجد مشهد صعب بالنسبالي لاني قدمت كل أنواع أدوار الام.

ما رأيك في الانتقادات التي وجهت للمسلسل؟



لا يهمني هذه الانتقادات، كما أن المخرج غير كثيرًا في تفاصيل المسلسل حتي تناسب عادتنا وتقاليدنا، والدليل على ذلك أن المخرج جعل ديدا متزوجة عرفي من ماجد الالفي على عكس النسخة الاصلية لم يكنوا متزوجين، اما بالنسبة لحمل فرح فهذا العمل حدث بالخطأ وهذا متوقع أن يحدث كثيرًا للفتيات بسبب التقدم العلمي وتجميد البويضات.

ماذا عن تجربتك في مسلسل اللعبة؟



كنت قلقانه في الاول لان الشخصية لم تكن واضحة في المسلسل ولكن بعد قراءت السيناريو وجدت أن الدور كبير ومختلف، ورشحني لهذا الدور الفنان هشام ماجد وشيكو، وسعيدة جدًا بالعمل معهم وبردود فعل الجمهور على دوري.

ما رأيك في عرض المسلسلات على المواقع الإلكترونية؟



لا احب هذه الفكرة، وكنت اتمني عرض مسلسل اللعبة على شاشة التلفزيون.

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ماذا عن مشاركتك في رمضان 2020؟



سأشارك في مسلسل بطولة الفنان أكرم حسني وأحمد فهمي، ولم نبدأ التصوير حتي الآن.

ما أعمالك السينمائية الجديدة؟



سأشارك في فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس والفنانة ألهام شاهين، وسنبدأ التصوير نهاية الشهر.

ما الشخصية التي تتمني تقدميها؟



اتمني تقديم شخصية سيكو ورقاصة.

ما أقرب عمل لقلبك؟